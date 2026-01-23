Собянин рассказал, как студенты колледжей Москвы получают реальный опыт работы

Сергей Собянин поддержал просьбу учащихся колледжей о продлении работы первого студенческого ресторана "Встреча друзей".

Опыт работы заведения, открытого во Дворце пионеров на Воробьевых горах, оказался настолько успешным, что подобную практику могут применить и в других округах столицы.

В ресторане студенты московских колледжей под руководством опытных наставников проходят практику и получают реальный опыт работы в ресторанном бизнесе.

