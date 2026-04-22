Собянин утвердил приоритеты развития системы социальной защиты на 2026 год

В Москве утверждены приоритеты развития системы социальной защиты на текущий год. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Среди главных пунктов мэр выделил безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями, поддержку участников СВО и их семей, повышение качества жизни москвичей старшего возраста.

Особое внимание в столице уделяется повышению эффективности трудоустройства жителей, повышению качества электронных социальных услуг, развитию системы социальной адаптации. Постоянно ведется работа по совершенствованию системы сопровождения людей с особенностями здоровья и развитию принципов адресности и доступности мер соцподдержки нуждающимся москвичам.

