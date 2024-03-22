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22 марта, 08:45

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Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы 

Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы 

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В кадетских классах Москвы обучается почти 30 тысяч ребят, а к движению "Юнармия" присоединились более 45 тысяч школьников. О гражданско-патриотическом воспитании в столичном образовании написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В городе реализуют проекты "Мой героический район", "Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны", "Вместе о Победе". В "Движении первых" участвуют почти 80 тысяч горожан – это учащиеся и их родители, а также педагоги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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