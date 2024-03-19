Специалисты завершают архитектурную отделку платформы станции "Тютчевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по архитектурному оформлению платформы будущей станции метро "Тютчевская" Троицкой линии метро находятся на финальной стадии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Пол уложен гранитом, колонны отделаны серым гранитным камнем и прозрачным триплексом, стены облицованы алюминиевыми сотовыми панелями со строками стихов Федора Ивановича Тютчева, а потолок – панелями и ламелями", – уточнил он.

В настоящее время специалисты завершают устанавливать светильники на потолке станции. Из 138 осветительных элементов подключены уже 129, добавил он. По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, отделка продолжается и в наземном вестибюле станции, и в 346 внутренних служебных помещениях станции.

"Устройство инженерных систем выполнено примерно наполовину: ведется монтаж высоковольтного кабеля, трубопроводов и воздуховодов, готовятся подключение тягово-понизительной подстанции и пусконаладка лифтового и эскалаторного оборудования", – добавил Кравцов.

По его словам, в оборотных тупиках за станцией уже завершили установку верхнего строения путей и продолжили установку оборудования. В скором времени, добавил Кравцов, строители начнут монтаж контактного рельса.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что станция почти готова. По словам градоначальника, с ее открытием новые маршруты станут доступны для 154 тысяч жителей Москвы. В вестибюле станции, по его словам, продолжают установку остекления.

В настоящее время строители продолжают строительство первой очереди новой линии протяженностью 26 километров. На первом участке Троицкой линии появятся 11 станций: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка".

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро