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21 декабря, 20:30

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Собянин рассказал о снижении смертности от инсультов в Москве

Собянин рассказал о снижении смертности от инсультов в Москве

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Благодаря работе московской инсультной сети смертность от этой сосудистой катастрофы снизилась на 15%. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге. Сейчас в инсультную сеть Москвы входят 13 многопрофильных стационаров – в результате сеть покрывает весь город. Для помощи детям инсультный центр работает на базе Морозовской больницы.

С начала зимней речной навигации в акватории Москвы ежедневно в среднем фиксируется 32 судна. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Развитие речного транспорта в городе продолжается.

Египетская авиакомпания планирует отправить задержанный рейс из Москвы в 07:00 22 декабря. Об этом перевозчик заверил Росавиацию. Также сообщили, что пассажирам предоставят компенсации и оплатят отели. В Шереметьево заявили, что половина пассажиров уже разъехалась по домам, остальных разместили в гостиницах и бизнес-залах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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