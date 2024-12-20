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20 декабря, 11:15

Общество

В Москве врачи спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии

В Москве врачи спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии

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В Городской клинической больнице имени Ф. И. Инозмецева врачи спасли мужчину с комплексным поражением сонной артерии. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пациенту грозил обширный инсульт.

Врачи провели сложную операцию. Они сформировали новый маршрут для кровоснабжения мозга в обход пораженных сосудов. Здоровые артерии были соединены с помощью донорского сосуда, взятого из руки пациента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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