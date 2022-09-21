Собянин принял решение о допмерах материальной поддержки мобилизованных в Москве

Добровольцам из Москвы и их семьям будет оказана дополнительная материальная поддержка. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра города, в боевых действиях принимают участие несколько тысяч добровольцев из столицы. Кроме того, эти же меры распространят и на тех граждан, которые будут призваны в столице в соответствии с указом президента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.