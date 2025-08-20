Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: все больше детей могут превратить мечты о космосе в реальные открытия

Собянин: все больше детей могут превратить мечты о космосе в реальные открытия

Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

Сергей Собянин одобрил проект КРТ в районе Филевский Парк

Собянин: началось строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии

"Новости дня": Собянин открыл новую прогулочную зону у Беловежского пруда на западе Москвы

Собянин: новая прогулочная зона появилась в Можайском районе

Собянин: началось строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии

В район Гольяново придет метро – Сергей Собянин

Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

Собянин: запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург поможет развитию туризма и бизнеса

Все больше ребят могут превратить мечты о космосе в реальные открытия, благодаря поддержке и возможностям, которые дает столичное образование, заявил Сергей Собянин. Он также рассказал, что на орбиту должна отправиться микробиосистема, которую разработал московский школьник Данила Соловей.

Он создал систему в Центре экологического образования Московского дворца пионеров. Работу заметили специалисты Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

В специальном модуле больше двух месяцев живут муравьи и мокрицы, а теперь ученые проверят, как они адаптируются к невесомости на борту биоспутника "Бион-М" № 2. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиенаукагородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика