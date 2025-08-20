Собянин: все больше детей могут превратить мечты о космосе в реальные открытия

Все больше ребят могут превратить мечты о космосе в реальные открытия, благодаря поддержке и возможностям, которые дает столичное образование, заявил Сергей Собянин. Он также рассказал, что на орбиту должна отправиться микробиосистема, которую разработал московский школьник Данила Соловей.

Он создал систему в Центре экологического образования Московского дворца пионеров. Работу заметили специалисты Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

В специальном модуле больше двух месяцев живут муравьи и мокрицы, а теперь ученые проверят, как они адаптируются к невесомости на борту биоспутника "Бион-М" № 2. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

