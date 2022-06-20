Собянин: строительство восточного участка БКЛ вышло на финишную прямую

В Москве заканчивают строительство станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии. Новая станция позволит жителям одноименного района экономить 20–25 минут. Почти полностью достроен и весь восточный участок БКЛ. Его планируют открыть в 2023 году.

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции. По его словам, на объекте уже проложены все тоннели, а в настоящее время идет монтаж линейных сооружений.

О деталях оформления станции "Нагатинский затон" – в эфире телеканала Москва 24.