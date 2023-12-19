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19 декабря, 14:45

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Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

Собянин открыл центр московского долголетия "Измайлово"

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Еще один центр московского долголетия 19 декабря заработал в Измайлове. В торжественном открытии поучаствовал Сергей Собянин. В новом центре обустроили зал, где можно проводить концерты, две гостиные, тренажерный зал, творческие мастерские и кулинарную студию.

Мэр Москвы сообщил, что к концу года в столице будут открыты 120 центров московского долголетия. Все они будут работать на новогодних выходных. Подробнее о том, где еще появятся такие центры, – в эфире телеканала Москва 24.

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