19 декабря, 11:41Происшествия
ПВО сбила украинский беспилотник над Калужской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО РФ уничтожили БПЛА ВСУ над территорией Калужской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что Украина попыталась атаковать объекты на территории России беспилотником самолетного типа. Попытка была пресечена в 11:10 по московскому времени.
Ранее средства ПВО РФ сбили третий за утро украинский беспилотник над Брянской областью. Попытку Киева осуществить атаку пресекли в 10:20 по московскому времени.
До этого ПВО РФ перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
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