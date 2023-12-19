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19 декабря, 11:41

Происшествия

ПВО сбила украинский беспилотник над Калужской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО РФ уничтожили БПЛА ВСУ над территорией Калужской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что Украина попыталась атаковать объекты на территории России беспилотником самолетного типа. Попытка была пресечена в 11:10 по московскому времени.

Ранее средства ПВО РФ сбили третий за утро украинский беспилотник над Брянской областью. Попытку Киева осуществить атаку пресекли в 10:20 по московскому времени.

До этого ПВО РФ перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Новости часа: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
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