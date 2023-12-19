Третий за утро БПЛА сбили над Брянской областью

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Средства ПВО РФ сбили третий за утро украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

Отмечается, что БПЛА был самолетного типа, его сбили над Брянским районом. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Экстренные и оперативные службы работают на месте.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – заключил глава региона.

Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Попытку Киева осуществить атаку пресекли в 10:20 по московскому времени.

Утром 19 декабря стало известно об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью. По данным Минобороны РФ, беспилотник сбили около 09:20.

Еще один беспилотник ВСУ сбили около 10:00. Об этом также сообщило министерство обороны РФ.

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике