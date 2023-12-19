Система ПВО РФ уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны ликвидировала украинский беспилотник над Брянской областью. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.

"Сегодня около 09:20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что 33 беспилотника Украины были перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

До этого средства ПВО РФ отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму. В течение суток система противовоздушной обороны сбила 49 дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Ураган и Ольха.



Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки