19 декабря, 09:56Происшествия
Система ПВО РФ уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система противовоздушной обороны ликвидировала украинский беспилотник над Брянской областью. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.
"Сегодня около 09:20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа", – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что 33 беспилотника Украины были перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
До этого средства ПВО РФ отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму. В течение суток система противовоздушной обороны сбила 49 дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Ураган и Ольха.
Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки
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