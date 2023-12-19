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19 декабря, 10:29

Происшествия

Еще один украинский дрон сбили над Брянской областью

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Российские системы ПВО сбили еще один беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки была пресечена около 10:00 по московскому времени.

Утром 19 декабря стало известно об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью. По данным Минобороны РФ, беспилотник сбили около 09:20 по московскому времени.

До этого в ведомстве рассказали о 33 дронах ВСУ, которые были перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки

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