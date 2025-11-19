19 ноября, 15:15Мэр Москвы
Собянин сообщил о завершении благоустройства Волгоградского проспекта
В Москве завершено благоустройство Волгоградского проспекта, сообщил в MAX Сергей Собянин. Работы на участке от Садового кольца до МКАД выполнили за шесть месяцев.
За это время полностью обновили дорожное покрытие и тротуары, установили новый прочный разделитель для повышения безопасности движения.
В ходе благоустройства заменили остановочные павильоны, высадили новые деревья и смонтировали 826 современных опор со светодиодными светильниками. Воздушные провода убрали под землю, что улучшило вид магистрали. На всем протяжении проспекта создана безбарьерная среда.
