Собянин сообщил о завершении благоустройства Волгоградского проспекта

В Москве завершено благоустройство Волгоградского проспекта, сообщил в MAX Сергей Собянин. Работы на участке от Садового кольца до МКАД выполнили за шесть месяцев.

За это время полностью обновили дорожное покрытие и тротуары, установили новый прочный разделитель для повышения безопасности движения.

В ходе благоустройства заменили остановочные павильоны, высадили новые деревья и смонтировали 826 современных опор со светодиодными светильниками. Воздушные провода убрали под землю, что улучшило вид магистрали. На всем протяжении проспекта создана безбарьерная среда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.