Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 10:30

Мэр Москвы

Собянин: московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду

Собянин: московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду

Собянин: Москва демонстрирует рост практически по всем направлениям экономики

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября

Собянин: Москва подписала документы о сотрудничестве на форуме "Облачные города"

Сергей Собянин заявил, что Москва стала форпостом в борьбе за человеческий капитал

Собянин: Москва конкурирует не с региональными столицами, а с мегаполисами мира

Собянин: Москва платит 180 млрд рублей за неработающих в системе ОМС

Собянин предложил пересмотреть соцгарантии для нелегально работающих

Сергей Собянин сравнил производительность труда в Москве и Германии

Собянин рассказал о возвращении индустриальных предприятий в Москву

Московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, бизнес активно вкладывается в экологию города.

Компании модернизируют свои производства, создают высокотехнологичные решения для повышения экологической привлекательности столицы. Например, московские заводы внедряют систему мониторинга воздуха и управления отходами, используют энергосберегающее оборудование и перерабатывают различные виды пластикового сырья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыбизнесэкологиягородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова