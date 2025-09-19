19 сентября, 10:30Мэр Москвы
Собянин: московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду
Московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, бизнес активно вкладывается в экологию города.
Компании модернизируют свои производства, создают высокотехнологичные решения для повышения экологической привлекательности столицы. Например, московские заводы внедряют систему мониторинга воздуха и управления отходами, используют энергосберегающее оборудование и перерабатывают различные виды пластикового сырья.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.