Собянин: московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду

Московские предприятия снижают нагрузку на окружающую среду, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, бизнес активно вкладывается в экологию города.

Компании модернизируют свои производства, создают высокотехнологичные решения для повышения экологической привлекательности столицы. Например, московские заводы внедряют систему мониторинга воздуха и управления отходами, используют энергосберегающее оборудование и перерабатывают различные виды пластикового сырья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.