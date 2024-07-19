19 июля, 00:00Новости
Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог более чем 360 тыс предпринимателям
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ГБУ "Малый бизнес Москвы" уже помогло более чем 360 тысячам предпринимателям. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Городские службы в Москве продолжают работать в усиленном режиме из-за прогноза о грозе, сообщил комплекс городского хозяйства.
Интервал движения "Ласточек" на МЦК сократят вечером 20 и 27 июля из-за концертов в "Лужниках", предупредил пресс-служба МЖД.