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19 июля, 00:00

Новости

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог более чем 360 тыс предпринимателям

Новости часа: "Малый бизнес Москвы" помог более чем 360 тыс предпринимателям

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве появится 7 тысяч рабочих мест

Новости часа: объем закупки по офсетным контрактам в Москве достиг 410 млрд рублей

Собянин: около 100 тыс детей обучаются в школах искусств Москвы

Новости часа: в столице появится порядка 7 тыс новых рабочих мест

Новости часа: в столице локализуют производство коммунальных машин в течение двух лет

Собянин: офсетные контракты позволяют гарантированно получать важную продукцию

Новости часа: корпуса двух колледжей на юге столицы будут модернизированы

Новости часа: грантовый фонд в сфере культуры и искусства увеличили до 12,37 млн руб

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о завершающем этапе строительства Южной рокады

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ГБУ "Малый бизнес Москвы" уже помогло более чем 360 тысячам предпринимателям. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Городские службы в Москве продолжают работать в усиленном режиме из-за прогноза о грозе, сообщил комплекс городского хозяйства.

Интервал движения "Ласточек" на МЦК сократят вечером 20 и 27 июля из-за концертов в "Лужниках", предупредил пресс-служба МЖД.

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