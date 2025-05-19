19 мая, 13:15Мэр Москвы
Собянин: фестиваль "Театральный бульвар" пройдет с 1 июня по 31 августа
Московский международный открытый фестиваль "Театральный бульвар – 2025" пройдет с 1 июня по 31 августа. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Мероприятие будет идти три месяца и станет самым длительным театральным фестивалем в мире. Впервые в нем примут участие 10 зарубежных театров и цирковых коллективов. Среди них – представители Аргентины, Китая, Индии, Сербии и других стран.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.