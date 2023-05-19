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Общество

Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию

Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции спорткомплекса "Москвич"

Собянин рассказал о закупке поездов "Иволга" для диаметров наземного метро в столице

Собянин рассказал, что в Москве в 1,5 раза выросло производство лекарств и медизделий

Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию

Собянин: территорию возле метро "Цветной бульвар" и цирка Никулина благоустроят

Новости часа: Собянин заявил, что работы на южном участке МСД будут завершены в 2023 году

Собянин: работы на южном участке МСД будут завершены в этом году

Новости часа: Собянин рассказал о работе обновленного участка Замоскворецкой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию исторического спорткомплекса "Москвич" в Текстильщиках завершили. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Магистратура в новой системе высшего образования будет не во всех вузах. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Визы в Иран для туристов из России должны быть отменены до сентября. Об этом заявил замминистра туризма страны Али Асгар Шалбафиян.

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