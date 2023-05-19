Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию исторического спорткомплекса "Москвич" в Текстильщиках завершили. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Магистратура в новой системе высшего образования будет не во всех вузах. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Визы в Иран для туристов из России должны быть отменены до сентября. Об этом заявил замминистра туризма страны Али Асгар Шалбафиян.