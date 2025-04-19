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19 апреля, 09:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых маршрутах в районе Яузы

Сергей Собянин рассказал о новых маршрутах в районе Яузы

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В Москве утвердили проекты планировки территорий вдоль Яузы – в Ростокине и Алексеевском районе. О новых маршрутах для прогулок и велопоездок сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, это часть большого плана по объединению парка "Яуза" в единый маршрут от МКАД до ВДНХ.

Проекты предусматривают реконструкцию улично-дорожной сети, устройство наземных переходов и строительство нового велопешеходного моста рядом с проспектом Мира. Также благоустроят участки вдоль улиц Докукина, Сельскохозяйственной и Малахитовой. Планируется модернизация почти километра дорог и прокладка дополнительных велодорожек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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