Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 16:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации колокольни в усадьбе Кусково

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации колокольни в усадьбе Кусково

Собянин: почти 40 км коммуникационных коллекторов построят в Москве в ближайшие 5 лет

Сергей Собянин рассказал об открытии двух новых катков в Москве

Сергей Собянин рассказал, сколько средств направят на московское образование в 2026 году

Молодожены удивились появлению Сергея Собянина во Дворце бракосочетания в Митине

Собянин рассказал, как будут выглядеть обновленные школы в районе Марьино

Сергей Собянин рассказал, когда откроется школа № 1566 в Марьине

Сергей Собянин поздравил молодоженов, расписавшихся в новом Дворце бракосочетаний в Митине

Собянин: Москва продолжает внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть

Собянин: Москва продолжит создание центров женского здоровья по всему городу

Реставрация колокольни завершилась в усадьбе Кусково в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Двухъярусная деревянная звонница в стиле классицизма – объект культурного наследия федерального значения.

Ее построили в 1792 году по проекту крепостных архитекторов Алексея Миронова и Григория Дикушина. Реставраторы укрепили фундамент, заменили и частично отреставрировали обшивку внешнего и внутреннего каркаса, воссоздали лестницу, отреставрировали и позолотили шпиль и крест, а также провели ряд других важных восстановительных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика