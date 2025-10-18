Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации колокольни в усадьбе Кусково

Реставрация колокольни завершилась в усадьбе Кусково в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Двухъярусная деревянная звонница в стиле классицизма – объект культурного наследия федерального значения.

Ее построили в 1792 году по проекту крепостных архитекторов Алексея Миронова и Григория Дикушина. Реставраторы укрепили фундамент, заменили и частично отреставрировали обшивку внешнего и внутреннего каркаса, воссоздали лестницу, отреставрировали и позолотили шпиль и крест, а также провели ряд других важных восстановительных работ.

