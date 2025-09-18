Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет

Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет

Сергей Собянин рассказал о новом корпусе школы № 2122 в Щербинке

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогиреевеве

Собянин: к 2030 году завершим создание нового каркаса стационарной помощи

Собянин: основные работы по благоустройству дворов в этом году завершены

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Сергей Собянин: на северо-востоке Москвы появится современный городской квартал

Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке

Экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет, сообщил Сергей Собянин на Московском финансовом форуме. Мэр города принимает участие в пленарном заседании о задачах и вызовах финансовой системы.

Он отметил, что на сегодняшний день рост экономики города наблюдается по всем направлениям. Доля инвестиций Москвы за последние несколько лет увеличилась в два раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоИван Евдокимов