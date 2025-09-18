18 сентября, 11:15Мэр Москвы
Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет
Экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет, сообщил Сергей Собянин на Московском финансовом форуме. Мэр города принимает участие в пленарном заседании о задачах и вызовах финансовой системы.
Он отметил, что на сегодняшний день рост экономики города наблюдается по всем направлениям. Доля инвестиций Москвы за последние несколько лет увеличилась в два раза.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.