Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет

Экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет, сообщил Сергей Собянин на Московском финансовом форуме. Мэр города принимает участие в пленарном заседании о задачах и вызовах финансовой системы.

Он отметил, что на сегодняшний день рост экономики города наблюдается по всем направлениям. Доля инвестиций Москвы за последние несколько лет увеличилась в два раза.

