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18 июня, 10:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал, где на севере Москвы появятся новые общественные пространства

Собянин рассказал, где на севере Москвы появятся новые общественные пространства

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На севере столицы продолжаются масштабные работы по благоустройству. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, до конца года в САО планируется реализовать 10 проектов по обновлению парков, улиц и дворов.

В Савеловском районе преобразят парк "Автомобилист": там появятся новые детские площадки, тренажеры для воркаута и зона для дрессировки собак. В районе Аэропорт благоустроят Головановский парк – добавят озеленение и создадут зоны отдыха. В Ховрине в Народном парке установят батуты, качели и карусели, а для взрослых – лавочки и скамейки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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