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18 апреля, 11:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

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Новая эстакада появится на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда. Под ней будет организован перекресток с круговым движением. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. Проект позволит минимизировать количество пересечений транспортных потоков.

Кроме того, благодаря ему вырастет пропускная способность не только Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда, но и шоссе Энтузиастов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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