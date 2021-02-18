Москва начинает международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

Запись добровольцев на исследование вакцины "Спутник Лайт" открыта на портале mos.ru. В нем могут принять участие 3 тысячи человек – причем не только москвичи, но и жители других городов России

Международные клинические исследования однофазной вакцины "Спутник Лайт" начинаются 18 февраля. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Новый препарат разработали в Институте Гамалеи. "Спутник Лайт" должен решить главную проблему "Спутника V" – необходимость делать два укола с интервалом в несколько недель. Для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю, а максимума достигнет через месяц.

Ученые исследуют и новые способы защиты от коронавируса. Они разработали назальную форму "Спутника V", которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Это не альтернатива вакцинации, но препарат может дать дополнительную защиту.

Также готовятся провести исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут проходить на базе детской городской клинической больницы имени Башляевой. По результатам исследования примут решение о включении подростков в программу вакцинации. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.