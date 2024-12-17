17 декабря, 09:45Новости
Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс
Крупнейший в России многофункциональный вагоноремонтный комплекс появится на юге Москвы. Там объединят строящееся электродепо "Южное" и действующее депо "Братеево". Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Поезда метро будут останавливаться в комплексе между рейсами, проходить там плановое обслуживание, а также полный цикл капитального ремонта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.