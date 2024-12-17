Сергей Собянин рассказал об объединении электродепо "Южное" и "Братеево"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строящееся электродепо "Южное" и действующее "Братеево" планируется объединить в многофункциональный комплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"На одной территории разместятся два предприятия, где поезда метро будут останавливаться между рейсами, планово обслуживаться и проходить полный цикл капитального ремонта", – пояснил мэр.

Как отметил Собянин, для этих целей соединят веера путей двух депо. Также будет создана единая система автоматики телеуправления движением, которая позволит рационально перераспределять поезда, контролировать положения всех стрелок маршрута и определять готовность стрелочно-путевых и путевых участков к проезду составов.

При этом управлять системой будут из электродепо "Южное".

Между тем до 2027 года в Москве достроят почти 30 километров линий, 12 станций и 2 электродепо. Кроме 4 станций, на участке от "ЗИЛ" до "Новаторской" планируется построить еще 8 остановочных пунктов на новой Рублевско-Архангельской линии, от "Шелепихи" до "Ильинской".