Собянин рассказал, как будут выглядеть обновленные школы в районе Марьино

Три школы обновляют в столичном районе Марьино по городской программе. Как написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, после реконструкции дети будут обучаться, а учителя работать в современных комфортных условиях.

Например, в школе № 1566 вместо тесных кабинетов появятся универсальные пространства со стеклянными перегородками, медиатека, собственный лабораторно-исследовательский комплекс, большой актовый зал и просторная столовая.

