Собянин рассказал о благоустройстве в районах Хорошёво-Мневники и Куркино

Крупные проекты реализовали в районах Хорошёво-Мневники и Куркино. Итоги благоустройства 2025 года в северо-западном округе столицы подвел Сергей Собянин.

В Куркине в жилых кварталах на улицах Родионовская, Соловьиная Роща и Новокуркинском шоссе появились новые пространства для занятий спортом и игровые площадки для детей. Также здесь завершилась масштабная реконструкция парка "Дубрава". В Хорошёво-Мневниках на улицах тоже обустроили зоны для спорта и отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.