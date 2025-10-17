Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 10:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о благоустройстве в районах Хорошёво-Мневники и Куркино

Собянин рассказал о благоустройстве в районах Хорошёво-Мневники и Куркино

Собянин: пешеходный мост через Черное озеро связал Некрасовку и Люберцы

Собянин: программа реновации почти вдвое повышает энергоэффективность домов

Собянин сообщил, что единую систему управления энергоресурсами создадут в Москве

Сергей Собянин: новый пешеходный мост связал Некрасовку и Люберцы

Собянин подчеркнул приоритетность поддержки участников СВО и их семей

Собянин: Москва продолжит реализацию крупнейшего проекта "Московское долголетие"

Собянин: индексация городских соцвыплат в 2026 году будет выше уровня инфляции

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году

Крупные проекты реализовали в районах Хорошёво-Мневники и Куркино. Итоги благоустройства 2025 года в северо-западном округе столицы подвел Сергей Собянин.

В Куркине в жилых кварталах на улицах Родионовская, Соловьиная Роща и Новокуркинском шоссе появились новые пространства для занятий спортом и игровые площадки для детей. Также здесь завершилась масштабная реконструкция парка "Дубрава". В Хорошёво-Мневниках на улицах тоже обустроили зоны для спорта и отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика