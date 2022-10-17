Новости последнего часа: Собянин назвал приоритетном заботу о семьях мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал приоритетным направлением заботу о семьях мобилизованных.

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Россия сможет сохранить роль стратегического поставщика энергоресурсов при новых санкциях. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

