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Политика

Новости последнего часа: Собянин назвал приоритетном заботу о семьях мобилизованных

Новости последнего часа: Собянин назвал приоритетном заботу о семьях мобилизованных

Москвичам рассказали о нововведениях в педиатрическом корпусе Морозовской больницы

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в столице

Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Собянин сообщил о выполнении Москвой плана по частичной мобилизации

Эскалаторная галерея на Воробьевых горах откроется в следующем году

В Москве запустят эскалаторную галерею на Воробьевых горах

Собянин анонсировал открытие не работавшей 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал приоритетным направлением заботу о семьях мобилизованных.

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Россия сможет сохранить роль стратегического поставщика энергоресурсов при новых санкциях. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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