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Новости последнего часа: Собянин назвал приоритетном заботу о семьях мобилизованных
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал приоритетным направлением заботу о семьях мобилизованных.
Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Россия сможет сохранить роль стратегического поставщика энергоресурсов при новых санкциях. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников.