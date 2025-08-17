Форма поиска по сайту

17 августа, 16:15

Мэр Москвы

Собянин: проект "Стажировки" помогает подросткам получить первый профессиональный опыт

Собянин: проект "Стажировки" помогает подросткам получить первый профессиональный опыт

Проект "Стажировки" помогает подросткам получить первый профессиональный опыт, рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Проект традиционно проходит летом. Его запустили 7 лет назад для ребят 14–18 лет из многодетных и неполных семей. В 2023 году к проекту присоединились дети участников СВО.

Юные москвичи пробуют себя в разных сферах. Это образование, транспорт, информационные технологии, промышленность и строительство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

