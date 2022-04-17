В Москве появятся новые причалы для регулярного речного транспорта

В Москве появятся новые причалы, с которых будут отправляться регулярные речные маршруты – мэр города Сергей Собянин.

Все детские поликлиники Москвы в этом году перейдут на электронные медицинские карты – заммэра столицы Анастасия Ракова.

Киевский режим с начала спецоперации привлек более 6,8 тысячи иностранных наемников из 63 стран – Минобороны РФ.