Мэр Москвы объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2025"

Стартовал прием заявок на Московский чемпионат "Абилимпикс-2025". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По его словам, соревнования по профессиональному мастерству для людей с особенностями здоровья – это хорошая возможность показать таланты и усовершенствовать навыки, а также стать лучшими специалистами в своей области и найти работу.

Почти 660 участников чемпионата трудоустроились в 2024 году, некоторых из них пригласили на работу прямо во время состязаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.