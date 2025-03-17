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17 марта, 10:45

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Мэр Москвы объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2025"

Мэр Москвы объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2025"

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Стартовал прием заявок на Московский чемпионат "Абилимпикс-2025". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По его словам, соревнования по профессиональному мастерству для людей с особенностями здоровья – это хорошая возможность показать таланты и усовершенствовать навыки, а также стать лучшими специалистами в своей области и найти работу.

Почти 660 участников чемпионата трудоустроились в 2024 году, некоторых из них пригласили на работу прямо во время состязаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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