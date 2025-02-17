Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

В Москве началась проходка нового тоннеля между строящимися станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Работы ведет тоннелепроходческий комплекс "Натали", которому предстоит проложить почти 2,5 километра пути, включая участок под руслом Москвы-реки.

Сергей Собянин заявил, что строительство Рублево-Архангельской линии продолжается, а этот участок является одним из самых сложных. Работы ведутся с соблюдением всех необходимых мер безопасности, чтобы обеспечить надежность тоннеля.

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