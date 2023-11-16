16 ноября, 18:15Культура
Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Парковка со шлагбаумом справа от главного входа ВДНХ возобновила работу. Об этом сообщил Дептранс.
Власти Москвы планируют компенсировать 100% затрат при киносъемках в столице. Об этом рассказал департамент культуры.