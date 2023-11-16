Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 18:15

Культура

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: новые проезды и надземный переход сделают в районе "Москва-Сити"

Собянин: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

Новости часа: фестиваль колледжей в Москве посетили 18 тысяч человек

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: около 2,2 млн поездок совершили по Москве-реке за сезон летней навигации

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Парковка со шлагбаумом справа от главного входа ВДНХ возобновила работу. Об этом сообщил Дептранс.

Власти Москвы планируют компенсировать 100% затрат при киносъемках в столице. Об этом рассказал департамент культуры.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрогородпарковкикультуравидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика