Жителям столицы пообещали солнце и январские морозы в выходные

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Солнце и январские морозы ожидаются в столице в предстоящие выходные, 18 и 19 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его цитирует Агентство "Москва".

По словам синоптика, четверг, 16 ноября, является переходным днем, когда показатели термометров еще соответствуют нормальным значениям. Он предупредил, что в ближайшие дни прогнозируется зимняя погода.

Как отметил специалист, в пятницу, 17 ноября, ожидается температура, которая больше характерна для декабря. Так, и ночью, и днем в Москве будет минус 2–5 градусов, а по области – до минус 7 градусов, уточнил он.

"В ночь на субботу уже прогнозируется минус 6–8 градусов, по области – до минус 10 градусов, а днем – минус 3–5 градусов. В воскресенье тоже будет много солнца, ветер северный, северо-восточный, а температура настолько низкая, что будет соответствовать первой декаде января", – добавил синоптик.

Вильфанд отметил, что в воскресенье, 19 ноября, в столице установится настоящая новогодняя погода. Ночью столбики термометров покажут минус 9–11 градусов, а днем – минус 5–7 градусов, спрогнозировал он.

Таким образом, в пятницу и субботу температура будет ниже нормы на 3 градуса, а в воскресенье – на 4 градуса, резюмировал эксперт.

Ранее метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов рассказал, что снегопады обойдут Москву и область на этой неделе. По его словам, в основном они будут идти в сторону Волги. До конца ноября, продолжил он, высота снежного покрова в Москве составит не более 2–3 сантиметров.

В Гидрометцентре также предупреждали о заметном похолодании в конце недели. В четверг, 16 ноября, пойдет мокрый снег, местами прогнозируется гололедица.



Атмосферное давление в столице составит 745 мм ртутного столба 16 ноября