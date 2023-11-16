Новости часа: число поездок по Москве-реке в сезон летней навигации возросло на 22%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество поездок на круизном и прогулочном флоте в Москве выросло на 22% за год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала года в Москве началось строительство 114 домов по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Перехватывающая парковка начнет работать на улице Грекова 13 декабря. Об этом заявили власти Москвы.