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Новости

Новости

16 ноября, 13:45

Город

Новости часа: число поездок по Москве-реке в сезон летней навигации возросло на 22%

Новости часа: число поездок по Москве-реке в сезон летней навигации возросло на 22%

Собянин: материально-техническая база колледжей будет существенно обновлена

Новости часа: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: московская компания начала поставлять банкоматы собственной разработки

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: на фестивале колледжей московским школьникам рассказали о 150 профессиях

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество поездок на круизном и прогулочном флоте в Москве выросло на 22% за год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала года в Москве началось строительство 114 домов по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Перехватывающая парковка начнет работать на улице Грекова 13 декабря. Об этом заявили власти Москвы.

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