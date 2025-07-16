Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Более 113 тысяч компаний в Москве работают в сфере креативных индустрий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, город активно помогает развитию отраслей, которые делают жизнь москвичей ярче и уже стали важной частью экономики мегаполиса.

Город поддерживает и издательское дело, которым занимаются около 12 тысяч столичных компаний. Например, в рамках проекта "Лето в Москве" жители и гости столицы могут приобрести книги в павильонах на городских бульварах.

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