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16 июля, 09:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

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Более 113 тысяч компаний в Москве работают в сфере креативных индустрий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, город активно помогает развитию отраслей, которые делают жизнь москвичей ярче и уже стали важной частью экономики мегаполиса.

Город поддерживает и издательское дело, которым занимаются около 12 тысяч столичных компаний. Например, в рамках проекта "Лето в Москве" жители и гости столицы могут приобрести книги в павильонах на городских бульварах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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