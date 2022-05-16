Метро Москвы является лидером по темпам обновления поездов – Собянин

Столичный метрополитен получит до конца 2024 года еще 600 вагонов. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, госковское метро сейчас является мировым лидером по темпам обновления поездов. Через полтора года парк омолодится почти на 80%.

Как подчеркнул мэр, в подземке курсируют поезда последнего поколения – "Москва-2020". Это надежные и комфортные составы. В них есть тач-панели для построения маршрутов, Wi-Fi и зарядки для гаджетов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.