15 декабря, 22:00Новости
Собянин заявил, что стадион "Фили" модернизируют в спортивную арену
Современная спортивная арена заменит устаревший стадион "Фили". Новый объект сможет принимать до 5 тысяч гостей, рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что расходы на строительство на себя взял инвестор. Он вложит в спортивный объект около 10 миллиардов рублей. При этом получит статус приоритетного инвестпроекта, который позволяет снизить налоговую нагрузку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также