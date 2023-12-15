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15 декабря, 22:00

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Собянин заявил, что стадион "Фили" модернизируют в спортивную арену

Собянин заявил, что стадион "Фили" модернизируют в спортивную арену

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Современная спортивная арена заменит устаревший стадион "Фили". Новый объект сможет принимать до 5 тысяч гостей, рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что расходы на строительство на себя взял инвестор. Он вложит в спортивный объект около 10 миллиардов рублей. При этом получит статус приоритетного инвестпроекта, который позволяет снизить налоговую нагрузку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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