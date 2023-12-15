Собянин заявил, что стадион "Фили" модернизируют в спортивную арену

Современная спортивная арена заменит устаревший стадион "Фили". Новый объект сможет принимать до 5 тысяч гостей, рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что расходы на строительство на себя взял инвестор. Он вложит в спортивный объект около 10 миллиардов рублей. При этом получит статус приоритетного инвестпроекта, который позволяет снизить налоговую нагрузку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.