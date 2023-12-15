"Техно": мини-электробусы стали тестировать в столице

В декабре 2023 года в столице должен открыться новый современный парк для электробусов, а в 2024 году количество экологичных машин планируется увеличить вдвое. Причем на улицах столицы можно будет увидеть не только привычный городской транспорт, но и мини-электробусы.

Известно, что мини-электробусы стали тестировать на маршруте "Озерная – Говорово". Если длина обычного электробуса составляет около 12 метров, то компактная версия – в два раза меньше.

Подробнее – в программе "Техно".