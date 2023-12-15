Столичные службы ликвидируют последствия сильного снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве продолжают устранять последствия сильного снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

Уточняется, что коммунальная техника подметает дороги, тротуары, а также проводит их противогололедную обработку. Помимо этого, коммунальщики очищают от снега дворовые территории.

"Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в городе от снега и наледи очищают скатные кровли домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Все места работ ограждают лентами и заграждениями для безопасности пешеходов. Граждан призвали быть внимательнее в зонах, где проводят очистку, а также не заходить за ограждения.

Прогнозируется, что снегопад будет идти в столице в течение всего дня.

В свою очередь, в Дептрансе рекомендовали москвичам пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт – метро, МЦК и МЦД, а также воспользоваться автобусами и такси. Это нужно, чтобы городские службы быстрее очистили дороги от снега.

В ведомстве также призвали водителей избегать резких маневров на дороге, не отвлекаться на смартфоны, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее синоптики сообщили, что высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений.

Теперь максимальная высота снега для 15 декабря составляет 38 сантиметров. Прежний рекорд был поставлен в 1919 году и составлял 33 сантиметра.

Москвичам рассказали, как снегопад повлиял на ситуацию в городе