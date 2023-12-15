15 декабря, 11:43Город
Столичные службы ликвидируют последствия сильного снегопада
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве продолжают устранять последствия сильного снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.
Уточняется, что коммунальная техника подметает дороги, тротуары, а также проводит их противогололедную обработку. Помимо этого, коммунальщики очищают от снега дворовые территории.
"Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", – отметили в ведомстве.
Кроме того, в городе от снега и наледи очищают скатные кровли домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.
Все места работ ограждают лентами и заграждениями для безопасности пешеходов. Граждан призвали быть внимательнее в зонах, где проводят очистку, а также не заходить за ограждения.
Прогнозируется, что снегопад будет идти в столице в течение всего дня.
В свою очередь, в Дептрансе рекомендовали москвичам пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт – метро, МЦК и МЦД, а также воспользоваться автобусами и такси. Это нужно, чтобы городские службы быстрее очистили дороги от снега.
В ведомстве также призвали водителей избегать резких маневров на дороге, не отвлекаться на смартфоны, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее синоптики сообщили, что высота сугробов в Москве достигла максимума за 150 лет метеонаблюдений.
Теперь максимальная высота снега для 15 декабря составляет 38 сантиметров. Прежний рекорд был поставлен в 1919 году и составлял 33 сантиметра.
Москвичам рассказали, как снегопад повлиял на ситуацию в городе
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