В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны

Около 47 тысяч человек поступили на военную службу в Москве с начала спецоперации. Из них более 22 тысяч заключили контракты в этом году. Таким образом, столица досрочно выполнила задачу, поставленную Минобороны.

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 15 ноября можно узнать о национальных традициях Бурятии и Забайкальского края. Также была организована экскурсия для военных, участвующих в спецоперации.

Власти Москвы планируют закупить обновленную вакцину от коронавируса сразу после ее поступления в оборот, а именно в первой декаде декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.