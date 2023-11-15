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15 ноября, 20:00

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В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны

В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны

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Новости часа: Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Около 47 тысяч человек поступили на военную службу в Москве с начала спецоперации. Из них более 22 тысяч заключили контракты в этом году. Таким образом, столица досрочно выполнила задачу, поставленную Минобороны.

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 15 ноября можно узнать о национальных традициях Бурятии и Забайкальского края. Также была организована экскурсия для военных, участвующих в спецоперации.

Власти Москвы планируют закупить обновленную вакцину от коронавируса сразу после ее поступления в оборот, а именно в первой декаде декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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