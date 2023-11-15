Москвичи получат ответы по вопросам опеки и защиты прав детей в режиме видеоконсультаций

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичи смогут получить ответы по вопросам опеки и защиты прав детей в режиме видеоконсультаций. Их запустили на портале мэра и правительства Москвы.

Такое нововведение стало еще одним шагом по упрощению и повышению удобства получения услуг для горожан, считает заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что ранее нужно было прийти на личный прием, чтобы проконсультироваться со специалистом опеки.

Отмечается, что режим видеоконференции поможет подготовиться к личному приему в семейном центре, прийти на него с уже готовым пакетом документов. Тем самым будет сэкономлено время и количество визитов потенциальных родителей в органы опеки. Кроме того, формат ускорит решение разнообразных вопросов, а маленькие москвичи смогут скорее влиться в новую семью.

Ракова добавила, что при помощи сервиса горожане консультируются по вопросам оформления опеки, усыновления ребенка, получения соцподдержки выпускниками центров для детей-сирот, заключения договора о сопровождении приемной семьи. Также советуются по иным вопросам соцзащиты.

Записаться на встречу можно по ссылке. Затем нужно выбрать в списке департамент труда и социальной защиты населения, после этого станет доступен перечень услуг, выбирается онлайн-консультация по нужному вопросу, дата и время.

При этом для получения услуг по вопросам сделок с имуществом детей и снятия средств с их счетов необходимо обращаться в центры "Мои документы" и дополнительный офис центра госуслуг поселения Сосенского. Консультацию можно получить по телефону 8 (495) 870-44-44. Помимо этого, можно воспользоваться сервисом "У меня вопрос" на портале "Моя новая семья".

Ранее сервис "Личный кабинет слушателя школы приемных родителей" заработал на платформе "ИДПОзнание". Он поможет будущим опекунам и усыновителям максимально подготовленными подойти к этому шагу.

До этого Сергей Собянин рассказал, что до тех пор, пока для ребенка не найдена приемная семья, он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения там устроены как квартира со спальнями и кухней-гостиной, а все дети ходят в обычные школы и детские сады, кружки и секции, а также наблюдаются у врачей в районных поликлиниках.

Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин