Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве взрывной рост числа выявляемых случаев заражения COVID-19, заявил Сергей Собянин. По его словам, количество фиксируемых случаев коронавируса за последние дни выросло на 80%, при этом число людей, которые попадают в больницы с тяжелой формой заболевания, увеличилось на 70%.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня также вводится особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос. Ограничения также коснулись парков: там запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.