15 апреля, 21:15Мэр Москвы
Собянин и Патриарх Кирилл встретились с москвичами на фестивале "Пасхальный дар"
В столице проходит фестиваль "Пасхальный дар". Площадку в Парке Горького посетили Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Фестиваль объединяет около 40 благотворительных фондов, для гостей организованы творческие и инклюзивные мастер-классы, концерты, театральные постановки. Покупая сувениры с пасхальной символикой, посетители жертвуют средства на помощь нуждающимся.
