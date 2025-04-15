Собянин рассказал, как социальные координаторы помогают пациентам больниц

За три с половиной года более 150 тысяч москвичей получили помощь от социальных координаторов и психологов в стационарах. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. С начала работы проекта специалисты решили более 350 тысяч немедицинских вопросов.

Почти треть обращений связана с психологической поддержкой – пациентам помогают справиться с тревогами, настроиться на лечение и восстановиться. Также действует специальная служба онкопсихологов, где помощь получают не только пациенты, но и их близкие.

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