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15 апреля, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: за 15 лет рынок такси в Москве полностью легализован

Сергей Собянин: за 15 лет рынок такси в Москве полностью легализован

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Последние 15 лет стали временем возрождения московского такси. В настоящий момент это полностью легализованный рынок перевозок. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, средний возраст машин – чуть больше 3 лет, что делает столичный автопарк одним из самых молодых в Европе. При этом особое внимание уделяется качеству обслуживания и безопасности пассажиров. С 2024 года в Москве проводится аттестация водителей такси.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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