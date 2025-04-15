15 апреля, 13:15Мэр Москвы
Сергей Собянин: за 15 лет рынок такси в Москве полностью легализован
Последние 15 лет стали временем возрождения московского такси. В настоящий момент это полностью легализованный рынок перевозок. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, средний возраст машин – чуть больше 3 лет, что делает столичный автопарк одним из самых молодых в Европе. При этом особое внимание уделяется качеству обслуживания и безопасности пассажиров. С 2024 года в Москве проводится аттестация водителей такси.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.