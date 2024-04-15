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Новости

Новости

15 апреля, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Новости часа: Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Новости часа: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Новости часа: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Собянин: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Сергей Собянин рассказал о появлении 19 новых поездов "Иволга 3.0" в столице

Собянин: более 300 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новую школу в районе Ховрино. Главной архитектурной особенностью учреждения стал атриум в центральной зоне.

Возможность записаться в городские кружки и секции появилась в МЭШ, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Сильный ветер, дождь и мокрый снег обещают в Москве в течение 15 апреля. О погодных условиях предупредили синоптики.

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