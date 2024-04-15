Новости часа: Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл новую школу в районе Ховрино. Главной архитектурной особенностью учреждения стал атриум в центральной зоне.

Возможность записаться в городские кружки и секции появилась в МЭШ, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Сильный ветер, дождь и мокрый снег обещают в Москве в течение 15 апреля. О погодных условиях предупредили синоптики.