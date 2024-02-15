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Новости

Новости

15 февраля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Новости часа: медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Новости часа: половину всего объема медицинской техники обновили в Москве

Новости часа: все московские поликлиники планируют обновить в 2026 году

Москва откроет для регионов РФ бесплатный доступ к сервисам искусственного интеллекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Отмечается, что этими технологиями уже активно пользуются столичные медики. Нейросети помогают диагностировать десятки болезней, также с их помощью работа идет в два раза быстрее.

Снег в Москве будет идти как минимум до середины 16 февраля, об этом предупреждают синоптики. На расчистку города вышли 165 тысяч сотрудников коммунальных служб, а также техника. Автомобилистов просят пересесть на метро.

Следственный комитет проводит проверку после пожара во дворе "Известия холла" на Пушкинской площади. Следователям предстоит выяснить, были ли нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Для этого проведут несколько экспертиз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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