Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Москва откроет для регионов РФ бесплатный доступ к сервисам искусственного интеллекта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Отмечается, что этими технологиями уже активно пользуются столичные медики. Нейросети помогают диагностировать десятки болезней, также с их помощью работа идет в два раза быстрее.

Снег в Москве будет идти как минимум до середины 16 февраля, об этом предупреждают синоптики. На расчистку города вышли 165 тысяч сотрудников коммунальных служб, а также техника. Автомобилистов просят пересесть на метро.



Следственный комитет проводит проверку после пожара во дворе "Известия холла" на Пушкинской площади. Следователям предстоит выяснить, были ли нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Для этого проведут несколько экспертиз.

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